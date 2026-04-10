В iOS найдено слабое место: прочесть ваши сообщения можно даже если вы их удалили

Олег


ФБР нашло способ прочесть удаленную с iPhone переписку, найдя уязвимое место в системе. Об этом написали в 9to5Mac. 

Согласно источнику, в ходе судебного дела против «группы лиц, запускавших фейерверки и повреждавших имущество в центре содержания под стражей» стало известно о методах ФБР. Оказалось, что власти сумели обойти защиту iOS и прочесть переписки в мессенджере Signal, несмотря на то, что сами сообщения вместе с мессенджером были удалены с айфона на момент расследования. 

«Сообщения были восстановлены с телефона через внутреннюю память уведомлений Apple — приложение Signal было удалено, но входящие уведомления сохранились во внутренней памяти. Были перехвачены только входящие сообщения (исходящих не было)», — выдержка из описания вещдока №158. 

Любопытно, что Signal позволяет скрывать содержимое входящих сообщений в пушах, но, похоже, что функция у обвиняемого была выключена. В противном случае ФБР не смогло бы прочесть ни отправленные, ни входящие.

Власти не описывают точный метод получения доступа к истории пушей, поэтому не до конца ясно, как именно они это сделали. Журналисты направили в Apple и Signal запросы, но ответа пока не получили. 
Источник:
9to5Mac
