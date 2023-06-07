В iPadOS 17 улучшилась работа с окнами. Теперь почти как на macOS

Олег

iPadOS 17

Фото: MacStories

Компания Apple прокачала режим «Постановщик» и теперь он стал гораздо лучше работать с окнами. На это обратил внимание MacStories.

Согласно источнику, теперь при включении режима «Постановщик» в iPadOS 17 пользователю доступны гораздо больше макетов размера окон. Приложения, как и раньше, масштабируются по шаблонам, но сообщается, что они стали намного разнообразнее — то есть размер окна теперь можно настроить более гибко. Процесс очень напоминает таковой в macOS, хотя и не позволяет масштабировать окна с пиксельной точностью.

Фото: MacStories
Фото: MacStories

Помимо этого, теперь пользователи iPad получили возможность размещать окна на экране как им будет удобно. Apple убрала большую часть ограничений, благодаря чему теперь окна могут перекрывать друг друга в любой степени и для их перемещения доступна практически вся площадь экрана. Окна всё еще размещаются с привязкой к определенной сетке, но она стала гораздо более гибкой и плотной.

Фото: MacStories
Фото: MacStories

Фото: MacStories
Фото: MacStories

Судя по всему, Apple отошла от первоначальной концепции «Постановщика», которую мы видим в iPadOS 16. Сейчас этот режим чаще всего принимает решения вместо вас, а в iPadOS 17 многие ограничения были сняты и теперь опыт использования приближен к «настольному», к той же macOS. 

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Источник:
MacStories
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