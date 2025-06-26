В iPadOS 26 появились 4 новых приложения. Для чего они нужны?

Фархад

iPad

Будущее масштабное обновление iPadOS 26, релиз которого запланирован на осень, добавляет сразу четыре предустановленных приложения Apple на все совместимые модели iPad. Рассказываем, чем они могут быть полезны.

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Телефон: в iPadOS 26 Apple добавила звонилку на iPad. Сами планшеты (даже с SIM-картой) звонить не могут, но они используют iPhone с таким же Apple ID для звонков. При этом на планшетах работают все новые фичи, включая Hold Assist, Call Screening и Live Translation. Единственное условие для стабильной работы — хороший Wi-Fi.

Просмотр — базовое приложение для Mac наконец-то добралось и до iPad. Оно позволяет редактировать PDF-файлы и изображения без необходимости установки сторонних утилит. Вы также можете создать пустую страницу и использовать Apple Pencil для рисования и письма на ней.

Дневник: впервые Дневник появился на iPhone с релизом iOS 17. И только спустя три года он добрался до iPad. Вы можете использовать это приложение, чтобы собирать свои ежедневные мысли, добавлять к ним рисунки, рукописный текст, фотографии, видео, аудиозаписи и многое другое.

Games — абсолютно новое приложение Games для iPad, iPhone и Mac — универсальный хаб для поиска игр в App Store и Apple Arcade, а также внутриигровых событий. Также есть новые однопользовательские игровые задания для соревнований с семьей и друзьями.

Все они не привязаны к какому-либо региону, поэтому отлично работают в России. Пока iPadOS 26 доступна в виде бета-версии. Кстати, у нас есть обзор на следующее крупное обновление для iPad. Общедоступный релиз состоится в сентябре.
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Источник:
MacRumors
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