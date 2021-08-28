Apple официально объявила о запуске программы сервисного обслуживания некоторых iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Об этом сообщается на странице поддержки веб-сайта компании.
Согласно источнику, некоторые из проданных во всем мире iPhone 12 и iPhone 12 Pro имеют заводской брак модулей динамиков. Если пользователь сталкивается с этой поломкой, то его смартфон перестает издавать какие-либо звуки при входящих или исходящих вызовах. Иными словами, у некоторых владельцев iPhone 12 и 12 Pro есть шанс не услышать мелодию звонка или голос собеседника.
Apple утверждает, что с браком выпущен «очень небольшой процент» устройств — в частности, это касается партий смартфонов, изготовленных с октября 2020 года по апрель 2021-го. Стоит отметить, что iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini в новой программе не фигурируют — а значит, они либо не имеют такого брака, либо брак в этих моделях пока официально не признан компанией.
Если вы столкнулись с подобной поломкой, и модель вашего смартфона соответствует указанной, вы имеете право на бесплатный ремонт в авторизованном сервисном центре Apple. Для этого нужно обратиться в службу поддержки на официальном сайте компании, записаться на обслуживание и отнести устройство в ближайший сервис, который имеет аккредитацию Apple.
Ранее мы рассказали, что внутри компании Apple возникли разделения: группа сотрудников создала движение по борьбе с плохим обращением и корпоративной дискриминацией. Кроме того, некоторые решения компании в последнее время нередко встречают негативную реакцию со стороны её коллектива.
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