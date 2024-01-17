В iPhone 12 и MacBook Air M2 обнаружена очень серъёзная уязвимость, а Apple молчит

Фархад
А14

Исследователи безопасности обнаружили в некоторых графических процессорах Apple критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к конфиденциальным данным.

Недавнее расследование, проведенное специалистами по кибербезопасности из Trail of Bits, выявило уязвимость под названием «LeftoverLocals». Она позволяет хакерам, имеющим локальный доступ к устройству, получать данные, обработанные в локальной памяти графического процессора. Эта проблема особенно актуальна из-за расширения использования графических процессоров при обработке моделей большого языка (LLM) для приложений с ИИ-функциями.

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На запрос журналистов Wired Apple ответила, что новые устройства с чипами A17 Pro и M3 невозможно взломать этим методом. Однако большинство других устройств по-прежнему находятся под угрозой. В их число входят модели iPhone 12 и MacBook Air на M2.

Отдельно отметим, что по своей природе уязвимость «LeftoverLocals» не предусматривает удалённый взлом, поэтому бояться за свои данные не стоит.
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Источник:
MacRumors
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