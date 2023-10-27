В iPhone 15 Pro круто прокачали кнопку действия

Артем
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Изменения заметили в бета-версии iOS 17.2 для разработчиков. К стандартному набору для клавиши действия, которая сменила рычажок отключения звука, добавили одну полезную функцию.

Теперь кнопка может быстро активировать «Переводчик». Новое действие можно назначить в настройках. После короткого удержания клавиши Dynamic Island в верхней части экрана превратится в диктофон. В него можно говорить на своем языке, а в ответ система выдаст уже готовый перевод речью. 

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Приложение поддерживает китайский, голландский, английский, французский, немецкий, индонезийский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, тайский, турецкий, украинский и вьетнамский языки.
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Источник:
Mashable
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