В iPhone 16 исправлен самый стыдный недостаток смартфонов Apple

Олег

iPhone


Компания Apple наконец увеличила мощность быстрой зарядки на свежей линейке iPhone. Об этом пишет MacRumors.

До сих пор «быстрая» зарядка iPhone регулярно становилась предметом шуток, критики и нелестных сравнений с Android-смартфонами. Обычный аргумент «медленнее заряжаешь — дольше проживет аккумулятор» уже не работает, поскольку другие смартфоны успешно эксплуатируются с быстрой и мощной зарядкой не первый год. Даже максимальные 29W на iPhone 15 выглядят довольно скромно в 2023-24 годах.

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Согласно источнику, проводная зарядка iPhone 16 теперь тоже стала по-настоящему быстрой. Все модели этой линейки поддерживают мощность до 45 ватт, что почти вдвое больше, чем у прошлого поколения. Информация взята из Центра сертификации Китая; в документах указано, что все модели iPhone 16 заряжаются при 5-15 вольтах и 3 амперах. Напомним, что ранее стало известно об ускорении также беспроводной MagSafe-зарядки до 25 ватт. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+1793
tellurian
Ещё во всех моделях 16 серии 8Гб оперативной памяти. Как в базовых макбуках :)
Дожили, в смартфоне и ноутбуке одинаковое количество памяти:)
Сегодня в 10:30
#
+8
номер5 tellurian
Ты как с луны свалился. На ведре уже больше оперативы, чем во многих ноутбуках. Или ты так за эпол снова рад без ума?
Сегодня в 10:58
#
tellurian
+1793
tellurian номер5
У андройда ставят много из-за особенности самого андройда. Ему и 12 мало.
час назад в 13:22
#
Влад Паламарчук
+61
Влад Паламарчук
Сделайте статью про аккумуляторы айфонов. Я читал у эпл на сайте что в 15 поколении они увеличили заявленное количество циклов, которые должен прожить аккум в два раза из-за изменений технологии аккумулятора. Было бы интересно разобраться изменилось ли что-то в этом поколении и в чем вообще изменения технически были
Сегодня в 11:06
#
+7
Altium . Влад Паламарчук
Аккумуляторы моделей iPhone 14 и более ранних моделей рассчитаны на сохранение 80 процентов своей первоначальной емкости при 500 полных циклах зарядки в идеальных условиях.* Аккумуляторы моделей iPhone 15 рассчитаны на сохранение 80 процентов своей первоначальной емкости при 1000 полных циклах зарядки в идеальных условиях.
https://support.apple.com/en-gb/106348
Зачем целая статья на сноску об аккумуляторах.
Сегодня в 11:32
#
Влад Паламарчук
+61
Влад Паламарчук Altium .
Ну вот мне и кажется это интересным понять почему так. Потому что моему айфону 13 например почти 3 года. Аккума осталось 85%. А из этой статьи выходит, что у моделей после 15 через такой же период будет 92-93%? Если так, то для меня это весомый аргумент в пользу нового телефона.
А если в 16 айфонах он еще более живучий, то еще лучше, вот и все
Сегодня в 11:49
#
tellurian
+1793
tellurian Влад Паламарчук
У людей при меньшем количестве уже такие цифры. Почитайте тему на 4пда.
час назад в 13:23
#
EDD
+403
EDD
Чё все носятся так с этой быстрой зарядкой? Больше проблем в айфоне нет? Мне обычной зарядкой 40 минут на обеде хватает, чтоб процентов с 20 до 80-90 поднять. Этого более чем достаточно на остаток рабочего дня.
Сегодня в 11:45
#
+938
Paspartu EDD
А у кого-то может не быть этих 40 минут
Сегодня в 11:47
#
EDD
+403
EDD Paspartu
Тогда им в принципе быстрая зарядка не нужна. Если у них нет 40 минут, то не будет и 20.
2 часа назад в 12:17
#
+938
Paspartu EDD
Будет
час назад в 12:56
#
EDD
+403
EDD Paspartu
Ну если ты так сказал
час назад в 13:13
#
+938
Paspartu EDD
😎
52 минуты назад
#
tellurian
+1793
tellurian Paspartu
Таким нужен powerbank.
час назад в 13:24
#
+938
Paspartu tellurian
Каждый сам выберет, что ему нужнее.
Для меня потратить 20 минут на зарядку лучше, чем весь день носить павербанк в кармане
час назад в 13:41
#

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