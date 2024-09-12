В iPhone 16 исправлен самый стыдный недостаток смартфонов Apple



Компания Apple наконец увеличила мощность быстрой зарядки на свежей линейке iPhone. Об этом пишет MacRumors.



До сих пор «быстрая» зарядка iPhone регулярно становилась предметом шуток, критики и нелестных сравнений с Android-смартфонами. Обычный аргумент «медленнее заряжаешь — дольше проживет аккумулятор» уже не работает, поскольку другие смартфоны успешно эксплуатируются с быстрой и мощной зарядкой не первый год. Даже максимальные 29W на iPhone 15 выглядят довольно скромно в 2023-24 годах.







Согласно источнику, проводная зарядка iPhone 16 теперь тоже стала по-настоящему быстрой. Все модели этой линейки поддерживают мощность до 45 ватт, что почти вдвое больше, чем у прошлого поколения. Информация взята из Центра сертификации Китая; в документах указано, что все модели iPhone 16 заряжаются при 5-15 вольтах и 3 амперах. Напомним, что Согласно источнику, проводная зарядка iPhone 16 теперь тоже стала по-настоящему быстрой. Все модели этой линейки поддерживают мощность до 45 ватт, что почти вдвое больше, чем у прошлого поколения. Информация взята из Центра сертификации Китая; в документах указано, что все модели iPhone 16 заряжаются при 5-15 вольтах и 3 амперах. Напомним, что ранее стало известно об ускорении также беспроводной MagSafe-зарядки до 25 ватт.