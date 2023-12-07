В iPhone 16 появится суперкрутой микрофон, которого еще никогда не было в айфонах

Фото: MacRumors



Компания Apple планирует кардинально обновить микрофоны в iPhone 16. Об этом пишет MacRumors.



Свежими инсайдами поделился известный аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо. Если верить ему, то в будущей линейке iPhone 16 значительные изменения претерпит система микрофонов. Всё это ради Компания Apple планирует кардинально обновить микрофоны в iPhone 16. Об этом пишет MacRumors.Свежими инсайдами поделился известный аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо. Если верить ему, то в будущей линейке iPhone 16 значительные изменения претерпит система микрофонов. Всё это ради новой нейросетевой Siri

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Согласно источнику, в следующем году Apple представит Siri AI — совершенно нового голосового помощника на базе нейросетей и языковых моделей собственной разработки. Для корректной работы новой Siri айфону понадобятся особые микрофоны с лучшим соотношением сигнал/шум — это ключевая характеристика. А еще микрофоны будут значительно лучше защищены от влаги.Судя по всему, система микрофонов в iPhone 16 будет самой продвинутой за всю историю айфонов. А насколько это поможет Siri, мы узнаем уже совсем скоро.