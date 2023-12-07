В iPhone 16 появится суперкрутой микрофон, которого еще никогда не было в айфонах

Олег

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors 

Компания Apple планирует кардинально обновить микрофоны в iPhone 16. Об этом пишет MacRumors.

Свежими инсайдами поделился известный аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо. Если верить ему, то в будущей линейке iPhone 16 значительные изменения претерпит система микрофонов. Всё это ради новой нейросетевой Siri

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Согласно источнику, в следующем году Apple представит Siri AI — совершенно нового голосового помощника на базе нейросетей и языковых моделей собственной разработки. Для корректной работы новой Siri айфону понадобятся особые микрофоны с лучшим соотношением сигнал/шум — это ключевая характеристика. А еще микрофоны будут значительно лучше защищены от влаги.

Судя по всему, система микрофонов в iPhone 16 будет самой продвинутой за всю историю айфонов. А насколько это поможет Siri, мы узнаем уже совсем скоро. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Все модели iPhone 16 получат прокачанную кнопку «Действия»
В сеть слили главное преимущество iPhone 16 Pro
Вот как выглядит гибрид iPhone 16 Pro и Galaxy S24. А вы бы купили такой суперфлагман?

Рекомендации

Рекомендации

Samsung обновила древний флагман Galaxy на новую OneUI
Банки начали выпускать улучшенные карты «Мир»
Что происходит с ценами на такси?
В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии