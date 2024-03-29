В iPhone 16 Pro вернется самый раздражающий элемент дизайна



Компания Apple хочет заполировать рамку своих будущих флагманов. Такой подход уже применялся в прошлых моделях.



Согласно инсайду от MacRumors, в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max производитель решил вернуться к глянцевым полированным краям корпуса, отказавшись от матовых. Для этого Apple усовершенствует производственный процесс и начнет полировать титан до глянцевого состояния — считается, что блестящая рамка сделает внешний вид смартфонов более изысканным.







Apple использовала полированную сталь при производстве моделей iPhone Pro с 12 по 14 поколение. За это время стало ясно, что такая рамка очень легко заляпывается и неприятно скользит в руках, а еще очень легко и быстро собирает царапины. Даже если использовать чехол, рамка царапается даже от него. Всех этих раздражащих недостатков лишен матовый металл, от которого Apple теперь собирается отказаться в 16 поколении iPhone Pro.