В iPhone 16 Pro вернется самый раздражающий элемент дизайна

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple хочет заполировать рамку своих будущих флагманов. Такой подход уже применялся в прошлых моделях.

Согласно инсайду от MacRumors, в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max производитель решил вернуться к глянцевым полированным краям корпуса, отказавшись от матовых. Для этого Apple усовершенствует производственный процесс и начнет полировать титан до глянцевого состояния — считается, что блестящая рамка сделает внешний вид смартфонов более изысканным.

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Apple использовала полированную сталь при производстве моделей iPhone Pro с 12 по 14 поколение. За это время стало ясно, что такая рамка очень легко заляпывается и неприятно скользит в руках, а еще очень легко и быстро собирает царапины. Даже если использовать чехол, рамка царапается даже от него. Всех этих раздражащих недостатков лишен матовый металл, от которого Apple теперь собирается отказаться в 16 поколении iPhone Pro. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Lord
+599
Lord
И всё по кругу…
час назад в 21:07
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