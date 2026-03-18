В iPhone 16e теперь можно добавить долгожданную опцию благодаря релизу 17e

Олег

Фото: iFixit 

Эксперты разобрали новинку от Apple и обнаружили скрытые возможности апгрейда для предыдущей модели. Подробности в MacRumors. 

Согласно источнику, сотрудники ремонтной компании iFixit разобрали новенький iPhone 17e на камеру. Как многие знают, эта модель получила MagSafe, несмотря на совершенно идентичный корпус с 16e. Мастера обнаружили, что размер блока MagSafe полностью совпадает с посадочным местом в 16e — то есть, эта опция запросто добавляется в более старую модель, если вытащить модуль из новой. 

Разумеется, никто не станет покупать iPhone 17e, чтобы улучшить свой старый 16e. Однако вскоре в продаже могут появиться «снятики» — модули MagSafe, извлеченные из 17e. Обычно так делается, когда айфон сдают на запчасти, когда он получил много повреждений или же просто умерла плата. 

Помимо этого, почти все запчасти в 16e и 17e взаимозаменяемые. Это упрощает ремонт обеих моделей в целом. Новинка получила 7 из 10 баллов по шкале ремонтопригодности. 
Источник:
MacRumors
Комментарии

kardigan
+4375
Хитрожопые 🤣
Сегодня в 08:53
Lord
+672
Ох уж эти очумельцы, но без них — никак.
Сегодня в 11:24
+231
Nikodimus73
Снятики…….
Сегодня в 13:06
+231
Модуль магсейф, это всего лишь кольцо из магнитов, производство которых, китайцы наладят в течение 15 минут.. и не нужно никаких «снятиков»…
Как только, блэт уже не изуродовали русскую речь…
Сегодня в 13:10
