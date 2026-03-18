В iPhone 16e теперь можно добавить долгожданную опцию благодаря релизу 17e

Эксперты разобрали новинку от Apple и обнаружили скрытые возможности апгрейда для предыдущей модели. Подробности в MacRumors.

Согласно источнику, сотрудники ремонтной компании iFixit разобрали новенький iPhone 17e на камеру. Как многие знают, эта модель получила MagSafe, несмотря на совершенно идентичный корпус с 16e. Мастера обнаружили, что размер блока MagSafe полностью совпадает с посадочным местом в 16e — то есть, эта опция запросто добавляется в более старую модель, если вытащить модуль из новой.Разумеется, никто не станет покупать iPhone 17e, чтобы улучшить свой старый 16e. Однако вскоре в продаже могут появиться «снятики» — модули MagSafe, извлеченные из 17e. Обычно так делается, когда айфон сдают на запчасти, когда он получил много повреждений или же просто умерла плата.Помимо этого, почти все запчасти в 16e и 17e взаимозаменяемые. Это упрощает ремонт обеих моделей в целом. Новинка получила 7 из 10 баллов по шкале ремонтопригодности.