В iPhone 17 появился загадочный чип Apple N1 — скоро он будет везде

Компания Apple интегрировала в новые айфоны собственный чип под названием N1. Что это такое и зачем нужно, рассказали в The Verge. Компания Apple интегрировала в новые айфоны собственный чип под названием N1. Что это такое и зачем нужно, рассказали в The Verge.

Собственные чипы Apple будут работать с iOS, iPadOS и macOS более стабильно и эффективно, чем сторонние, так как бренд сможет настроить их «от» и «до» Экосистемные фичи между «яблочными» девайсами станут стабильнее благодаря одинаковым чипам, например, AirDrop или общий буфер обмена Apple получила еще больше контроля над комплектующими, а значит усложнит жизнь любителям джейлбрейка, хакинтоша и прочих нестандартных алгоритмов.

На презентации 9 сентября про N1 несколько раз было упомянуто вскользь, и всего один раз Apple подробнее остановилась на нем — в ходе релиза iPhone 17 Air. Устройство чипа было разъяснено в контексте низкого энергопотребления, и после выпуска iPhone 16e мы понимаем — это действительно важно.Apple N — это семейство единых сетевых модулей собственного производства, объединяющих в себе Wi-Fi, Bluetooth и протокол связи с умным домом. В модели N1 это Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. До сих пор в айфонах, айпадах и маках использовались сетевые чипы от Broadcom, но теперь они заменены на проприетарное решение. Заявляется, что с N1 устройства будут более производительны в задачах, связанных с сетью, работа AirDrop и «режима модема» значительно улучшится, а энергопотребление снизится. Стоит ожидать, что в ближайшее время чип N1 и его производные появятся во всех устройствах Apple, так или иначе работающих с беспроводной связью.Кроме того, Apple также перешла на сотовый 5G-модуль собственного производства следующего поколения — C1X, судя по всему, улучшенную версию модема С1 из iPhone 16e. Инсайдеры уверяли, что в этом году Apple пока не осмелится полностью отказаться от модемов Qualcomm; видимо, чип в iPhone 16e показал себя настолько хорошо, что компания решила перейти на собственное решение раньше времени.Что всё это означает для конечного пользователя: