В iPhone места закончились, но Apple придумала, куда встроить ещё пару кнопок

Фархад

iPhone

Китайский инсайдер под ником Instant Digital поделился информацией о планах Apple по созданию защитных чехлов для iPhone Pro с интегрированными сенсорными кнопками.

Интересно, что в 2024 году в сети появился патент Apple, описывающий «чехол с сенсорным экраном для электронного устройства». В нём указан защитный чехол для iPhone, поверхность которого можно использовать для ввода информации.

В документе описываются встроенные в чехол сенсорные области (ёмкостные или основанные на датчиках давления), которые могут активировать определённые действия. В патенте также подробно описывается, как чехол взаимодействует с устройством, включая идентификацию и передачу сигналов через NFC. Но самое интересное — возможность разблокировки телефона с помощью биометрического сканера отпечатков пальцев Touch ID в чехле.

Вполне вероятно, что такой чехол Apple выпустит к юбилейному iPhone XX. По словам инсайдеров, эта модель лишится физических кнопок, поэтому компания может перенести их функциональность на Pro-кейс.
