Зарубежные СМИ поделились забавной историей о том, как трое котов не давали владельцам распаковать коробку с бытовой техникой. Фото опубликованы самими владельцами животных.Джессика и Никки, живущие в Канаде, заказали в магазине бытовой техники новый блендер. Покупка благополучно добралась к адресатам, однако распаковать её они не успели. Как только коробка коснулась пола кухни, на нее тотчас взобрался домашний кот Макс.Двое других питомцев – кот Джордж и кошка Лэндо — собрались вокруг и тоже заинтересовались коробкой. Вскоре на кухне разыгралась настоящая кото-битва за право сидеть на новом блендере. Хозяева при этом остались без покупки, потому что коробка не оставалась свободной ни одной минуты.Джессика и Никки сообразили, что можно воспользоваться ситуацией и начали публиковать в своем Facebook-аккаунте «летопись» кошачьей битвы за блендер. Всего за месяц история собрала более 44 тысяч читателей со всего мира — люди не просто следили за сражением, но даже предлагали хозяйкам свои решения проблемы. В числе самых остроумных были советы сделать подкоп под кота, или же заказать еще несколько блендеров для каждого кота, тогда самый первый оказалался бы во власти хозяев и был бы применен по назначению.К слову, именно так в итоге и вышло, так как «летописью» заинтересовалась компания, выпустившая этот блендер, и прислала еще одну коробку (похоже, без блендера), такую же, как первая. Как и следовало ожидать, легче на кухне не стало:Вскоре появилась и третья коробка, но самый первый — и самый нужный владельцам — трофей всё еще находится под защитой и до сих пор не распакован.