В Китае попытались скопировать Samsung. Полностью — целый завод

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Корейские СМИ рассказали об аресте одного из экс-руководителей компании Samsung Electronics. Он похищал производственные секреты и технологии, передавая их в Китай, чтобы там смогли построить точно такой же завод, которым Samsung владеет в Южной Корее.



Имя подозреваемого не раскрывается, известно лишь, что ему 65 лет, 18 из которых он проработал в Samsung. Также он 10 лет занимал руководящую должность у производителя микросхем SK Hynix.



Китайцев интересовали абсолютно все производственные подробности: планы этажей, чертежи деталей, примеси веществ в материалах и многое другое. У подозреваемого был доступ к этой информации, поскольку он работал над созданием микроэлектронного производства в китайском городе Сиане в 2018–2019 годах. Проект финансировался компанией Samsung вместе с тайваньскими партнёрами, но был свёрнут и тогда китайцы решили выкупить секреты — они заплатили топ-менеджеру Samsung около 357 миллионов долларов США, чтобы он передал им документы.



В итоге в китайском городе Чэнду была построена фабрика, частично повторяющая самсунговские наработки. Samsung оценивает убытки в 233 миллиона долларов. Украсть все технологии не удалось, а если бы это произошло, был бы нанесён огромный ущерб как компании Samsung, так и всей отрасли полупроводникового производства в Южной Корее.



Обвиняемый отвергает обвинения и утверждает, что действовал в соответствии с законодательством. Вместе с ним будут судить ещё шесть человек, в том числе граждан Китая.



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