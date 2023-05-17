Китайская компания Beijing Mobile продемонстрировала работу базовой станции по технологии, получившей условное название 5.5G (она же 5G-A). Это промежуточный этап между 5G и 6G, демонстрирующий довольно заметные улучшения.
Сеть 5.5G показала себя стабильнее и устойчивее, чем 5G, а прирост реально достигаемой скорости передачи данных оказался в десять раз выше — на уровне 10 Гбит/с. Пинг составляет всего несколько миллисекунд, что критически важно для использования подключения к интернету в онлайн-играх и при просмотре онлайн-трансляций.
Пилотная зона 5.5G открыта в International Information Port в районе Чанпин, но для подключения к сети требуется специализированное оборудование, которое пока очень слабо распространено. Обычно переход от одного поколения сотовой связи к следующему занимает около десяти лет, а запуск первых коммерческих сетей 6G, по прогнозам экспертов, состоится в 2029 году. Разработка 5.5G ведётся китайскими телекоммуникационными компаниями без привлечения европейских и американских коллег.
В Китае представлена технология 5.5G
Александр Кузнецов —
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