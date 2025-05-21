В Китае раскрыт огромный склад ворованных айфонов. Возможно, ваш тоже оттуда!



Несколько частных расследователей вместе с жертвами краж айфонов обнаружили китайскую башню, в которую стекаются краденые «яблочки» со всего мира. Подробности написали в MacRumors. Несколько частных расследователей вместе с жертвами краж айфонов обнаружили китайскую башню, в которую стекаются краденые «яблочки» со всего мира. Подробности написали в MacRumors. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, омутом криминала стала Feiyang Times — здание в Шэньчжене, район Хуацянбэй. Эту башню уже негласно прозвали «зданием украденного айфона», поскольку именно в нее попадают похищенные на улицах городов мира «яблочные» смартфоны.Один из пострадавших, лондонский предприниматель Сэм Амрани, столкнулся с двумя неизвестными на электровелосипедах: они выхватили из его рук iPhone 15 Pro и быстро скрылись. Сэм отследил путь смартфона по «Локатору»: сначала он немного полежал в мастерской в Лондоне, а потом попал в Гонконг и далее окончательно обосновался в здании Feiyang Times. «Это было очень быстро, очень организованно и как бы целенаправленно», — рассказал он.Четвертый этаж Feiyang Times давно и вполне легально используется для продажи подержанных iPhone, большинство из которых без криминального прошлого, но туда же попадают и краденные. Такую вероятность признают даже сами шэньчжэньские продавцы. Жертвы краж впоследствии нередко получают уведомления с угрозами из этого города: мошенники требуют отключить «Локатор», так себестоимость смартфона вырастет.Как известно, в Россию в огромных количествах ввозят так называемые «кустарно-восстановленные» iPhone: они приезжают из США и стран ЕС в Китай, там пересобираются с использованием неоригинальных запчастей низкого качества, упаковываются в фейковые коробки и пленку, а потом продаются как новые. Есть большая вероятность, что в такие рефаб-подвалы на переупаковку попадает немало краденных айфонов. Еще одна причина не покупать старые запечатанные модели iPhone в мелких уличных магазинчиках, а также у продавцов на OZON и WB.