В Китае раскрыт огромный склад ворованных айфонов. Возможно, ваш тоже оттуда!

Олег

iPhone


Несколько частных расследователей вместе с жертвами краж айфонов обнаружили китайскую башню, в которую стекаются краденые «яблочки» со всего мира. Подробности написали в MacRumors.

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Согласно источнику, омутом криминала стала Feiyang Times — здание в Шэньчжене, район Хуацянбэй. Эту башню уже негласно прозвали «зданием украденного айфона», поскольку именно в нее попадают похищенные на улицах городов мира «яблочные» смартфоны.

Один из пострадавших, лондонский предприниматель Сэм Амрани, столкнулся с двумя неизвестными на электровелосипедах: они выхватили из его рук iPhone 15 Pro и быстро скрылись. Сэм отследил путь смартфона по «Локатору»: сначала он немного полежал в мастерской в Лондоне, а потом попал в Гонконг и далее окончательно обосновался в здании Feiyang Times. «Это было очень быстро, очень организованно и как бы целенаправленно», — рассказал он.

Четвертый этаж Feiyang Times давно и вполне легально используется для продажи подержанных iPhone, большинство из которых без криминального прошлого, но туда же попадают и краденные. Такую вероятность признают даже сами шэньчжэньские продавцы. Жертвы краж впоследствии нередко получают уведомления с угрозами из этого города: мошенники требуют отключить «Локатор», так себестоимость смартфона вырастет.

Как известно, в Россию в огромных количествах ввозят так называемые «кустарно-восстановленные» iPhone: они приезжают из США и стран ЕС в Китай, там пересобираются с использованием неоригинальных запчастей низкого качества, упаковываются в фейковые коробки и пленку, а потом продаются как новые. Есть большая вероятность, что в такие рефаб-подвалы на переупаковку попадает немало краденных айфонов. Еще одна причина не покупать старые запечатанные модели iPhone в мелких уличных магазинчиках, а также у продавцов на OZON и WB. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2407
tellurian
Очень странная статья.
Как он или они могли отследить?
1. Он не заблокировал симку? Ведь роуминг, это деньги. Или это специально он сделал?
2. Просто так к чужой WiFi сети не подключишься без разблокировки телефона. Нет пароля на телефоне?
3. Их специально заряжают всё это время? Пока доедет, батарейка сядет, или воры не выключат его?

У моего ребёнка как-то своровали айфон. Так его выключили и больше он нигде не всплывал. Режим пропажи включил сразу.

В общем вопросов очень много.
Да и везут такие трубки во все страны мира. Не только в Россию.
29 минут назад
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