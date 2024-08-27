В Китае создали полный клон Windows. Как у Microsoft, только лучше

Александр



В Китае была выпущена операционная система Deepin Linux 23 с интерфейсом, позаимствованным у Windows 11. Эта ОС развивается с 2004 года и представляет собой бесплатную версию другой платформы — UOS.

Сборка Deepin Linux 23 основана на Debian и дополнена различными дистрибутивами и настройками. Также есть несколько предустановленных приложений, в том числе календарь, браузер и почтовый клиент. Кроме того, встроен магазин приложений, откуда можно скачивать различные программы и игры, включая те, что были портированы с других операционных систем.



ОС поддерживает процессоры различных производителей на архитектурах x86-64, ARM64, Loongson и RISC-V, поэтому её можно считать кросс-платформенной. С помощью эмуляторов можно запускать приложения и игры, созданные для других операционных систем, в частности Windows. В Китае у Deepin Linux около трёх миллионов пользователей, что относительно мало в сравнении с конкурентами (например, CentOS и Fedora). Несмотря на это, в продаже есть устройства с этой ОС, в том числе несколько моделей ноутбуков Huawei.




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