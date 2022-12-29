В Китае создали свой Hummer — выглядит потрясно!



В сети появились шпионские фотографии китайского внедорожника Dongfeng Mengshi M-Terrain, который очень похож на Hummer. Снимки опубликовало азиатское издание Autohome.com.cn.



Согласно источнику, фотографии демонстрируют полностью серийный автомобиль, а не концепт или инженерный образец. Это означает, что именно в таком виде — возможно, с незначительными правками — кроссовер поступит в производство в 2023 году. Его вероятное название — Mengshi 917 M-Terrain, и он создан на базе интеллектуальной системы M TECH Mengshi. Автомобиль будет поддерживать 5G и гигабитный Ethernet и будет оснащен системой автономного вождения.

Интерьер «китайского монстра» очень напоминает Hummer, особенно спереди и сзади. В целом кузов выполнен в типичном для американского собрата «квадратно-брутальном» дизайне.Что касается «железа», то в этот внедорожник обещают установить электрический мотор мощностью 1000 л.с. В утечках сообщается о полноуправляемом шасси, поэтому можно предположить, что на каждом колесе будет расположен отдельный мотор. Разгон 0-100 прогнозируется за 4,2 секунды, а ценник — от 100 тысяч долларов США.