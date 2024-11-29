В Китае создали уникальную камеру для съёмки космоса. Вот бы такую в смартфоны!





Учёные из Института аэрокосмической информации в Китае разработали инновационно-прорывную фотокамеру. В ней на аппаратном уровне задействуется технология суперсэмплинга, которая позволила преодолеть технологический барьер — она увеличивает разрешение снимков в 25 раз, почти не теряя в качестве.

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