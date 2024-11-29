В Китае создали уникальную камеру для съёмки космоса. Вот бы такую в смартфоны!

Александр



Учёные из Института аэрокосмической информации в Китае разработали инновационно-прорывную фотокамеру. В ней на аппаратном уровне задействуется технология суперсэмплинга, которая позволила преодолеть технологический барьер — она увеличивает разрешение снимков в 25 раз, почти не теряя в качестве.

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Каждый пиксель в сенсоре этой камеры представляет собой матрицу 5×5. Сегменты сканируются лазером, обрабатываются по специальному алгоритму, и на выходе получается фотография с разрешением в 25 раз выше, чем обычно.



Такая камера найдёт применение в космических исследованиях, она будет полезна для фотографирования удалённых объектов — звёзд, планет и прочих небесных тел. Не исключено, что в дальнейшем задействованные в ней технологии будут адаптированы для гражданского использования, что позволит значительно повысить качество съёмки в смартфонах и фотоаппаратах, предназначенных для обычных людей.

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