В Китае создали уникальную камеру для съёмки космоса. Вот бы такую в смартфоны!

Учёные из Института аэрокосмической информации в Китае разработали инновационно-прорывную фотокамеру. В ней на аппаратном уровне задействуется технология суперсэмплинга, которая позволила преодолеть технологический барьер — она увеличивает разрешение снимков в 25 раз, почти не теряя в качестве.
Такая камера найдёт применение в космических исследованиях, она будет полезна для фотографирования удалённых объектов — звёзд, планет и прочих небесных тел. Не исключено, что в дальнейшем задействованные в ней технологии будут адаптированы для гражданского использования, что позволит значительно повысить качество съёмки в смартфонах и фотоаппаратах, предназначенных для обычных людей.