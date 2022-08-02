В Китае возродили BlackBerry весьма неожиданным образом

Китайский производитель автомобилей заключил соглашение с BlackBerry. Об этом сообщает азиатский ресурс MyDrivers.Согласно источнику, китайский автопроизводитель Hezhong New Energy Automobile заключил договор с канадской BlackBerry на использование ее ПО. Согласно этому соглашению, в будущем электромобиле бренда под названием Nesha S будет использоваться операционная система BlackBerry QNX Neutrino — преемница той самой BlackBerry OS, построенной на аналогичных алгоритмах.Линейка Nesha S была официально представлена в Китае 31 июля 2022 года. Модельный ряд состоит из восьми автомобилей, часть их которых полностью электрические, а часть — гибриды. Nesha S позиционируется как городское купе средних размеров с колесной базой почти 3 метра. У электрической заднеприводной версии авто запас хода составит около 715 км, а у полноприводной — 650 км.В Китае автомобили будут предлагаться по цене от $29 500 до $50 000.Напомним, что в 2016 году компания BlackBerry продала свой «хардверный» бизнес китайской TCL, оставив за собой все права на ОС и программные наработки. С этого момента компания искала партнеров, которым пригодится BlackBerry OS в том или ином виде.