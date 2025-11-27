Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В Китае выкатили элитный кроссовер с двумя суперстранными опциями. Купили бы такое?

Олег
Фото: SAIC
Фото: SAIC 

Китайский бренд SAIC представил премиальный кроссовер IM LS9, за что быстро получил волну хейта и критики от китайских водителей. О новинке написали в «Китайских автомобилях».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, SAIC IM LS9 выпускался как прямой конкурент флагманскому Li Auto L9, и в целом со своим предназначением справляется. Под капотом у него гибридная силовая установка и батарея на 66 кВт-ч. Но наделал шороха он совсем не этим.

В шестиместном красивом салоне вендор реализовал две странные и спорные опции. Первая — теплый пол, прямо как в квартире. Он работает на базе графеновых нагревателей и способен очень быстро поднять температуру в машине. Однако китайские пользователи быстро увидели подвох: расход электричества у такой опции будет весьма нехилым, что повлияет на мощность, дальность хода и «прожорливость» авто.

Фото: SAIC
Фото: SAIC 

Вторая опция еще более дикая — это встроенная душевая кабина. Комплекс для омовений включает 10-литровый резервуар с подогревом, лейку для душа и раскладную шторку в двери багажника. В рекламе бренд показывал, что там можно не только помыться, но и ополоснуть велик.

Критики со своей стороны отметили, что 10 литров это слишком мало, чтобы нормально помыться, при этом конструкция получилась очень сложной и будет доставлять мигрень владельцу авто. А самое главное — пользоваться этим не будет практически никто.

Как вам такие инновации в машине? Поделитесь в комментариях. 

-2
Источник:
Китайские автомобили
Cсылки по теме:
Раскрыта главная тайна современных автомобилей Lada, которую жаждет знать любой владелец
Идеальная замена Volkswagen Touareg и Tiguan резко подешевела в России
Таксисты готовы на что угодно, лишь бы не покупать российские автомобили

Рекомендации

Рекомендации

На OZON появилась совершенно новая категория товаров. Wildberries, догоняй!
Условия работы eSIM в России серьезно изменили. Настолько, что пора возвращаться на пластик!
Фанаты Apple нашли отличную замену iPhone и активно переходят на нее
Власти раскрыли, почему мессенджер MAX захотят установить буквально все жители РФ

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+345
просто дед
Странная опция, это когда третью на новой ниве не можешь включить, потому что рычаг в панель упирается
Сегодня в 13:41
#
+35
nomer010 просто дед
У легендарной бмв5 пока не задвинешь подлокотник не сможешь ручник поднять.
2 часа назад в 15:28
#