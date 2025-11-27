В Китае выкатили элитный кроссовер с двумя суперстранными опциями. Купили бы такое?

Фото: SAIC



Китайский бренд SAIC представил премиальный кроссовер IM LS9, за что быстро получил волну хейта и критики от китайских водителей. О новинке написали в «Китайских автомобилях».

Согласно источнику, SAIC IM LS9 выпускался как прямой конкурент флагманскому Li Auto L9, и в целом со своим предназначением справляется. Под капотом у него гибридная силовая установка и батарея на 66 кВт-ч. Но наделал шороха он совсем не этим.В шестиместном красивом салоне вендор реализовал две странные и спорные опции. Первая — теплый пол, прямо как в квартире. Он работает на базе графеновых нагревателей и способен очень быстро поднять температуру в машине. Однако китайские пользователи быстро увидели подвох: расход электричества у такой опции будет весьма нехилым, что повлияет на мощность, дальность хода и «прожорливость» авто.Вторая опция еще более дикая — это встроенная душевая кабина. Комплекс для омовений включает 10-литровый резервуар с подогревом, лейку для душа и раскладную шторку в двери багажника. В рекламе бренд показывал, что там можно не только помыться, но и ополоснуть велик.Критики со своей стороны отметили, что 10 литров это слишком мало, чтобы нормально помыться, при этом конструкция получилась очень сложной и будет доставлять мигрень владельцу авто. А самое главное — пользоваться этим не будет практически никто.Как вам такие инновации в машине? Поделитесь в комментариях.