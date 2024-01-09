В Китае взломали iPhone и смогли получить личные данные его владельца

Олег

Apple
Фото: Apple


Китайские власти смогли взломать AirDrop и получать личные данные владельца iPhone. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, китайские эксперты научились анализировать журналы передачи пакетов данных с iPhone и систематизировать их в таблицы. В результате сопоставления они успешно идентифицировали и конвертировали в текстовый вид хеш-файлы и получили из них номера телефонов и адреса email отправителей файлов через AirDrop.

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Китайские СМИ сообщают, что данный метод помогает поймать преступников, которые распространяют «незаконный контент» с помощью AirDrop.

«Это повышает эффективность и точность раскрытия дел и предотвращает распространение неуместных сообщений, а также потенциальное дурное влияние», — издание BMBJ. 

Достоверно неизвестно, использовалась ли эта уязвимость AirDrop каким-то правительственным учреждением в целях слежки за владельцами iPhone. Немецкие эксперты уже уличали AirDrop в небезопасности в 2021 году, после чего Apple внедрила запрет на постоянно включенную опцию, ограничив её активацию 10 минутами. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+61
soronoros soronoros
Вот поэтому эту каку (эйрдроп) я сразу и выключил. Да и заряд подольше сохранится
Вчера в 17:31
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+72
horizon tellurian
Я пользую если что по передать с ipad на iphone или мак..
Вчера в 18:15
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