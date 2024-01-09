В Китае взломали iPhone и смогли получить личные данные его владельца

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Китайские власти смогли взломать AirDrop и получать личные данные владельца iPhone. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, китайские эксперты научились анализировать журналы передачи пакетов данных с iPhone и систематизировать их в таблицы. В результате сопоставления они успешно идентифицировали и конвертировали в текстовый вид хеш-файлы и получили из них номера телефонов и адреса email отправителей файлов через AirDrop.







Китайские СМИ сообщают, что данный метод помогает поймать преступников, которые распространяют «незаконный контент» с помощью AirDrop.





«Это повышает эффективность и точность раскрытия дел и предотвращает распространение неуместных сообщений, а также потенциальное дурное влияние», — издание BMBJ.



Достоверно неизвестно, использовалась ли эта уязвимость AirDrop каким-то правительственным учреждением в целях слежки за владельцами iPhone. Немецкие эксперты уже уличали AirDrop в небезопасности в 2021 году, после чего Apple внедрила запрет на постоянно включенную опцию, ограничив её активацию 10 минутами.