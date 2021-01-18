





На фоне введения новой политики конфиденциальности WhatsApp в Китае наблюдается рост количества пользователей в Signal и Telegram, несмотря на то, что там уже давно доминирует WeChat, а местное правительство контролирует онлайн-общение.Напомним, WhatsApp обновляет условия использования мессенджера, в рамках которых предполагается обмен некоторыми данными с Facebook. После этого пользователи начали массово мигрировать на альтернативные платформы. За период с 10 по 13 января в Telegram прибавилось 25 миллионов новых участников, а Signal поднялся на вершину рейтинга App Store и Google Play в десятках стран. Отток пользователей из WhatsApp также подстегнула рекомендация Илона Маска перейти на Signal.Рост Telegram и Signal в Китае не так заметен по сравнению с западными регионами, где WhatsApp был основным мессенджером. Тем не менее эта ситуация еще раз напомнила, что альтернативы WeChat всё еще востребованы.По данным исследовательской компании Sensor Tower, у Signal было зафиксировано 9000 новых загрузок в китайском App Store с 8 по 12 января, а это на 500% больше, чем в период с 3 по 7 января. Что касается Telegram, то у мессенджера Павла Дурова 17000 новых загрузок с 8 по 12 января, что на 6% больше, чем с 3 по 7 января. Рост WhatsApp остановился на 10 000 за оба периода.По оценкам Sensor Tower, всего у Telegram в китайском App Store 2,7 миллиона установок, у Signal — 458 000 загрузок, а WhatsApp скачали 9,5 миллиона раз. Это немного удивляет, поскольку в стране используются различные местные аналоги в качестве замены американским сервисам.С Android ситуация сложнее, потому что сервисы Google заблокированы в Китае, а пользователи используют для установки приложений магазины Tencent и Baidu. В них Telegram и Signal недоступны. Несмотря на это, владельцы Android-устройств могут использовать средства для обхода блокировок или устанавливать мессенджеры из сторонних источников, а такие загрузки не попадают в аналитику Sensor Tower.Чтобы законно работать в Китае, компании должны хранить свои данные в Китае и предоставлять информацию властям для выборочных проверок безопасности в соответствии с местным законодательством. К примеру, Apple сотрудничает с локальным облачным провайдером для хранения информации китайских пользователей.В связи с этим требованием возникают некоторые вопросы к работе Singnal и Telegram на территории Китая. Так, например, компания Signal заявила, что никогда не передавала данные в полицию Гонконга и не взаимодействовала с властями Пекина.