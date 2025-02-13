В китайских двухсимочных iPhone 15 Pro и iPhone 16 наконец-то появится ИИ

Фархад

iPhone

Глава Alibaba Group Джо Цай официально объявил о партнёрстве с Apple. Компании заключили сделку по внедрению функций Apple Intelligence в iPhone в Китае.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На фоне этого заявления стоимость акций китайской компании выросла до трёхлетнего максимума. Зато мы наконец-то знаем, что Apple Intelligence в Китае будет полагаться на модель Qwen от Alibaba, что удовлетворяет предпочтениям китайского правительства в отношении ИИ.

Сделка является серьёзным стимулом как для Alibaba, так и для Apple. Недавно Apple отчиталась о доходах за первый финансовый квартал, но продажи в Китае не оправдали ожиданий компании. Частично это связано с отсутствием Apple Intelligence на iPhone в Китае. Теперь, вероятно, продажи вырастут.

Пока нет подробностей о том, когда Apple Intelligence появится на китайских iPhone (в том числе двухсимочных, которые продаются в России). Скорее всего, релиз состоится в марте-апреле с выходом iOS 18.4.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Вот что Apple сделает с Dynamic Island в будущем iPhone 17 Pro Max
В магазины едут уцененные MacBook Pro M4. Что с ними не так?
Названа веская причина купить Samsung Galaxy S25 Ultra и даже не смотреть на iPhone 16 Pro Max

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также