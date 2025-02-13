В китайских двухсимочных iPhone 15 Pro и iPhone 16 наконец-то появится ИИ







Глава Alibaba Group Джо Цай официально объявил о партнёрстве с Apple. Компании заключили сделку по внедрению функций Apple Intelligence в iPhone в Китае. Глава Alibaba Group Джо Цай официально объявил о партнёрстве с Apple. Компании заключили сделку по внедрению функций Apple Intelligence в iPhone в Китае. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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На фоне этого заявления стоимость акций китайской компании выросла до трёхлетнего максимума. Зато мы наконец-то знаем, что Apple Intelligence в Китае будет полагаться на модель Qwen от Alibaba, что удовлетворяет предпочтениям китайского правительства в отношении ИИ.Сделка является серьёзным стимулом как для Alibaba, так и для Apple. Недавно Apple отчиталась о доходах за первый финансовый квартал, но продажи в Китае не оправдали ожиданий компании. Частично это связано с отсутствием Apple Intelligence на iPhone в Китае. Теперь, вероятно, продажи вырастут.Пока нет подробностей о том, когда Apple Intelligence появится на китайских iPhone (в том числе двухсимочных, которые продаются в России). Скорее всего, релиз состоится в марте-апреле с выходом iOS 18.4.