В китайских двухсимочных iPhone 15 Pro и iPhone 16 наконец-то появится ИИ

Глава Alibaba Group Джо Цай официально объявил о партнёрстве с Apple. Компании заключили сделку по внедрению функций Apple Intelligence в iPhone в Китае.
Сделка является серьёзным стимулом как для Alibaba, так и для Apple. Недавно Apple отчиталась о доходах за первый финансовый квартал, но продажи в Китае не оправдали ожиданий компании. Частично это связано с отсутствием Apple Intelligence на iPhone в Китае. Теперь, вероятно, продажи вырастут.
Пока нет подробностей о том, когда Apple Intelligence появится на китайских iPhone (в том числе двухсимочных, которые продаются в России). Скорее всего, релиз состоится в марте-апреле с выходом iOS 18.4.
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