В конце года такси станет дорогим и труднодоступным

Артем
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Нехватка водителей возникнет из-за ужесточенных правил миграции и регулирования в сфере такси. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на директора по работе с госорганами «Яндекс Go» Антона Петракова. 

По его словам на конец 2024 года уровень дефицита таксистов достигнет 130 тыс человек и будет продолжать расти. Причина тому жесткая миграционная политика и повышенные требования к водителям. В результате люди вынуждены переходить в другие рабочие сферы с более лояльными условиями трудоустройства и сопоставимой зарплатой.

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Соответственно нехватка кадров скажется на стоимости проезда — чем острее дефицит, тем чаще будут расти тарифные планы, при этом шанс поймать свободную машину значительно снизится. Для восстановления притока таксистов «Яндекс Go» обсуждает с властями экспериментальный правовой режим, который позволит упростить часть требований для водителей и внедрит новые модели перевозок.

В 2023 году в России вступил в силу новый закон, запрещающий иностранным гражданам заниматься перевозками без патента и иных документов.
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Источник:
Коммерсант
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Комментарии

Tigrolik
+724
Tigrolik
А спорим никакой нехватки кадров не будет?
час назад в 10:15
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tellurian
+1741
tellurian Tigrolik
Цены на такси вырастут и туда пойдут с других мест.
В рыночной экономике не бывает дефицита рабочих мест. Если платить хорошо. Дефицит там, где мало платят.
33 минуты назад
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+38
Romario80
Агрегаторы глядишь меньше ох@евать будут
час назад в 10:17
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