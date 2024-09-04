В конце года такси станет дорогим и труднодоступным

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Нехватка водителей возникнет из-за ужесточенных правил миграции и регулирования в сфере такси. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на директора по работе с госорганами «Яндекс Go» Антона Петракова.По его словам на конец 2024 года уровень дефицита таксистов достигнет 130 тыс человек и будет продолжать расти. Причина тому жесткая миграционная политика и повышенные требования к водителям. В результате люди вынуждены переходить в другие рабочие сферы с более лояльными условиями трудоустройства и сопоставимой зарплатой.Соответственно нехватка кадров скажется на стоимости проезда — чем острее дефицит, тем чаще будут расти тарифные планы, при этом шанс поймать свободную машину значительно снизится. Для восстановления притока таксистов «Яндекс Go» обсуждает с властями экспериментальный правовой режим, который позволит упростить часть требований для водителей и внедрит новые модели перевозок.В 2023 году в России вступил в силу новый закон, запрещающий иностранным гражданам заниматься перевозками без патента и иных документов.