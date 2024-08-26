В Кремле прокомментировали задержание Павла Дурова

Александр


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием основателя Telegam Павла Дурова во Франции. По его словам, в Кремле не знают, в чём конкретно обвиняется Дуров, и в настоящее время было бы неправильно делать какие-либо заявления по этому поводу.

«Мы пока не знаем в чем конкретно обвиняется Дуров. Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. Нужно дождаться прояснения ситуации, что же именно пытается инкриминировать Дурову. Без этого было бы неправильно делать заявления», — заявил Дмитрий Песков.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на частном самолёте из Азербайджана. Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин посетил Баку с рабочим визитом, где он, по слухам, отказался встретиться с основателем Telegram. По словам Пескова, Путин действительно не виделся с Дуровым.

Существует конспирологическая теория, что для французских спецслужб одновременное нахождение Путина и Дурова в Азербайджане стало последней каплей. Они якобы могли тайно встретиться там и обсудить использование Telegram для борьбы со странами Запада (например, перехват переписки с разведывательными целями).

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Власти Франции официально не объявляли о причинах задержания Павла Дурова и не раскрывали суть обвинений, которые могут быть ему предъявлены. Журналисты утверждают, что его подозревают в пособничестве совершению множества тяжких преступлений, в том числе терроризму, наркоторговле и распространению детского порно. Он был задержан в субботу вечером, а недавно его задержание продлили на 48 часов, в течение которых полиция должна решить, что делать дальше — отпустить Дурова без предъявления обвинений или отправить в следственный изолятор, где он будет ожидать завершения расследования и передачи дела на рассмотрение уголовным судом.
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Комментарии

kardigan
+3686
kardigan
Вот она -демократия и конфеденциальность информации. Это всё блеф и выдумки .
Сегодня в 14:26
#
0
guzit
Блеф и выдумки = наше всё 🤪 главное, что в РФ никогда телеграм не запрещали и не блокировали! Потому как только тут свобода, а во франции нельзя свободно распространять… )))
Сегодня в 16:00
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+4485
Gabriel guzit
но тем не менее РФ не посадила Дурова , а свободная Франция арестовала и вполне может.
Сегодня в 16:06
#
+4776
Carter_Mayers Gabriel
Раньше просто не было за что. Останься он сейчас в РФ, посадить может и не посадили бы, а вот бизнес легко бы отжали. В России и СНГ это норма, что понравится просто можно отобрать. Особенно, если это очень большой и прибыльный бизнес. Для РФ, Белоруссии, Украины, Казахстана и ближайших соседей тупо норма это. А будешь много возмущаться, тупо назначат иноагентом или вообще преступником и экстремистом. Бабло то отнятое западом надо возвращать, власти и чиновники не будут нести такие потери ни при каких раскладах. И да, только пожалуйста, не надо говорить что так никто и никогда не делал и всё это выдумки и проделки западных шпионов или жёлтой прессы
час назад в 17:43
#
+171
просто дед Gabriel
А он когда последний раз в РФ то был ?
И как думаете почему ?
12 минут назад
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