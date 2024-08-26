В Кремле прокомментировали задержание Павла Дурова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержанием основателя Telegam Павла Дурова во Франции. По его словам, в Кремле не знают, в чём конкретно обвиняется Дуров, и в настоящее время было бы неправильно делать какие-либо заявления по этому поводу.
«Мы пока не знаем в чем конкретно обвиняется Дуров. Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. Нужно дождаться прояснения ситуации, что же именно пытается инкриминировать Дурову. Без этого было бы неправильно делать заявления», — заявил Дмитрий Песков.
Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на частном самолёте из Азербайджана. Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин посетил Баку с рабочим визитом, где он, по слухам, отказался встретиться с основателем Telegram. По словам Пескова, Путин действительно не виделся с Дуровым.
Существует конспирологическая теория, что для французских спецслужб одновременное нахождение Путина и Дурова в Азербайджане стало последней каплей. Они якобы могли тайно встретиться там и обсудить использование Telegram для борьбы со странами Запада (например, перехват переписки с разведывательными целями).
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Власти Франции официально не объявляли о причинах задержания Павла Дурова и не раскрывали суть обвинений, которые могут быть ему предъявлены. Журналисты утверждают, что его подозревают в пособничестве совершению множества тяжких преступлений, в том числе терроризму, наркоторговле и распространению детского порно. Он был задержан в субботу вечером, а недавно его задержание продлили на 48 часов, в течение которых полиция должна решить, что делать дальше — отпустить Дурова без предъявления обвинений или отправить в следственный изолятор, где он будет ожидать завершения расследования и передачи дела на рассмотрение уголовным судом.