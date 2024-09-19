В Кремле вновь запустили YouTube. Замедление кончилось?

Артем
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Официальный YouTube-канал Кремля начал активно выкладывать новые ролики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что это значит.

В беседе с информагентством ТАСС пресс-секретарь президента сообщил, что власти задействуют все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе Владимира Путина, несмотря на замедление сервиса. 

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YouTube-канал Kremlin создан в 2005 году, спустя десять месяцев после запуска видеохостинга. Основной контент — ролики с обращениями и комментариями президента России. Всего опубликовано 924 ролика, а количество подписчиков перевалило за 244 тыс. 

После февральского интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, канал взял паузу и возобновил свою работу 5 сентября.
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Источник:
ТАСС
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