В Кремле вновь запустили YouTube. Замедление кончилось?

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Официальный YouTube-канал Кремля начал активно выкладывать новые ролики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что это значит.В беседе с информагентством ТАСС пресс-секретарь президента сообщил, что власти задействуют все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе Владимира Путина, несмотря на замедление сервиса.YouTube-канал Kremlin создан в 2005 году, спустя десять месяцев после запуска видеохостинга. Основной контент — ролики с обращениями и комментариями президента России. Всего опубликовано 924 ролика, а количество подписчиков перевалило за 244 тыс.После февральского интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, канал взял паузу и возобновил свою работу 5 сентября.