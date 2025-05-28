В Крыму появился новый мобильный оператор

Олег

Крым и iPhone


«Сбермобайл» начинает полноценную работу на территории Крыма. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу «Сбера».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ранее виртуальный оператор от «Сбера» анонсировал заход в Крым без так называемого «национального роуминга», но только в сетях одного из местных операторов — K-telecom (WIN). В планах было развернуться до конца 2024 года, но не сложилось: «Сбермобайл» не смог договориться с «K-telecom» об условиях и сделка не состоялась.

Согласно источнику, теперь оператор будет оказывать услуги в сетях локального провайдера «Миранда-медиа», пятая часть акций которого принадлежит «Ростелекому». Кроме того, к «Сбермобайлу» можно будет подключиться прямо в Крыму, придя в офис «Сбера» или перейдя со своим номером от другого оператора, в том числе местных Volna или WIN (за это дадут до 30 Гб трафика в подарок). Также крымчанам будет доступно подключение eSIM, а тарифы на связь не будут отличаться от материковых.

Сбермобайл

Сбермобайл

Прямо сейчас на сайте «Сбермобайла» отсутствует выбор региона Крым, а форма переноса номера срабатывает на «крымский» код 978. Официально оператор заявляет свой приход на полуостров с 29 мая. 

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Telegram ввел ограничения для жителей и гостей Крыма
Что с мобильной связью в Крыму в 2025 году? Какие операторы, тарифы и покрытие, сколько стоит интернет
Как пользоваться сим-картой «Мегафона» в Крыму без роуминга по домашним тарифам

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии