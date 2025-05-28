В Крыму появился новый мобильный оператор

«Сбермобайл» начинает полноценную работу на территории Крыма. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу «Сбера».
Согласно источнику, теперь оператор будет оказывать услуги в сетях локального провайдера «Миранда-медиа», пятая часть акций которого принадлежит «Ростелекому». Кроме того, к «Сбермобайлу» можно будет подключиться прямо в Крыму, придя в офис «Сбера» или перейдя со своим номером от другого оператора, в том числе местных Volna или WIN (за это дадут до 30 Гб трафика в подарок). Также крымчанам будет доступно подключение eSIM, а тарифы на связь не будут отличаться от материковых.
Прямо сейчас на сайте «Сбермобайла» отсутствует выбор региона Крым, а форма переноса номера срабатывает на «крымский» код 978. Официально оператор заявляет свой приход на полуостров с 29 мая.