В Крыму ввели ограничение на электромобили. Такого еще не бывало

«Учитывая рекомендации силовых и правоохранительных структур, принято решение о введении с 00:00 3 ноября 2025 года и до особого распоряжения временного ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск - Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма».



Судя по этому заявлению, въехать в Крым по мосту на электромобиле можно, а выехать уже не получится. Теоретически, обратный путь возможен через паромную переправу, при условии ее работоспособности в нужный период.

Согласно новому постановлению администрации Крыма, покидать полуостров на электромобиле через Крымский мост теперь запрещено. То же касается и гибридов. Запрет вступает в силу с 3 ноября.