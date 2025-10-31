Top.Mail.Ru

В Крыму ввели ограничение на электромобили. Такого еще не бывало

Фото: Unsplash

Власти объявили о введении нового правила по проезду через Крымский мост. Подробности у ТАСС.

Согласно новому постановлению администрации Крыма, покидать полуостров на электромобиле через Крымский мост теперь запрещено. То же касается и гибридов. Запрет вступает в силу с 3 ноября.

«Учитывая рекомендации силовых и правоохранительных структур, принято решение о введении с 00:00 3 ноября 2025 года и до особого распоряжения временного ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск - Керчь от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма». 

Судя по этому заявлению, въехать в Крым по мосту на электромобиле можно, а выехать уже не получится. Теоретически, обратный путь возможен через паромную переправу, при условии ее работоспособности в нужный период. 

ТАСС
