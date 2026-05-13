В Лобне запретили прокат электросамокатов. Где ещё действует такой запрет?

Администрация городского округа Лобня запретила прокат электросамокатов на территории муниципалитета. Постановление о запрете подписала глава округа Анна Кротова ещё 8 мая, но СМИ заметили это лишь сейчас.

Главной причиной запрета стали многочисленные жалобы местных жителей на небезопасное вождение и хаотичную парковку прокатных электросамокатов. Власти посчитали, что улично-дорожная сеть города не приспособлена для использования этого вида транспорта, а сервисы проката не обеспечивают должный контроль за соблюдением ПДД. Постановление уже вступило в силу.Лобня — город в Московской области, расположенный в 15 километрах к северу от Москвы (считая от МКАД). Это не первый населённый пункт, где в 2026 году прокат электросамокатов попал под полный или частичный запрет. В Московской области аналогичные меры ранее были приняты властями Люберец, Котельников и Раменского. Если говорить о других регионах страны, то кикшеринг запрещён в Благовещенске, Набережных Челнах, а также в двух муниципалитетах Ставропольского края — Солнечнодольске и Изобильном. В ряде других городов, включая Хабаровск и Екатеринбург, власти ввели ограничения на передвижение и парковку электросамокатов в определённых зонах.