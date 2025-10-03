В М.Видео-Эльдорадо открылись предзаказы на HUAWEI nova 14







Крупнейшая российская сеть М.Видео-Эльдорадо объявила старт предзаказа на новые смартфоны HUAWEI nova 14 и nova 14 Pro. Из основных преимуществ новой серии — улучшенные камеры и прокачанные возможности съёмки с искусственным интеллектом.

HUAWEI nova 14 Pro — 12/512 ГБ — 54 999 рублей.

HUAWEI nova 14 — 12/512 ГБ — 42 999 рублей.

HUAWEI nova 14 — 12/256 ГБ — 39 999 рублей.

Обе новинки оснащены ёмкими аккумуляторами на 5500 мАч с быстрой проводной зарядкой до 100 Вт и выпускаются в нескольких цветах. Доступны конфигурации памяти 256 ГБ и 512 ГБ.HUAWEI nova 14 получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Основная камера — 50 Мп, дополняют её телевик на 12 Мп и сверхширик на 8 Мп. Разрешение фронталки — 50 Мп.HUAWEI nova 14 Pro оснащён изогнутым экраном на 6,78 дюйма с разрешением QHD+ и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц. Кроме того, девайс получил основную камеру на 50 Мп с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0. Тут также установлены телевик на 12 Мп, ширик на 8 Мп и датчик цветопередачи на 1,5 Мп. В дисплей встроена двойная фронталка на 50+8 Мп.Цены на новые смартфоны HUAWEI в сети М.Видео-Эльдорадо:Первые покупатели также получат скидки до 8 тысяч рублей и сервисные привилегии, включая 1 год HUAWEI Care+ и 2 замены пленки экрана в течение двух лет бесплатно.