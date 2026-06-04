В «М.Видео» стартовали предзаказы на HUAWEI nova 15 Max и продажи HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

В сети магазинов «М.Видео» стартовал предзаказ нового смартфона HUAWEI nova 15 Max, а также начались продажи умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro. Новинки делают ставку на автономность, топовые дисплеи и другие полезные функции для повседневного использования.Главной особенностью HUAWEI nova 15 Max стала батарея емкостью 8500 мАч. Производитель обещает до 23 часов непрерывного просмотра видео, поддержку обратной зарядки и эффективное энергопотребление. Смартфон получил 6,84-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 4000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц для снижения нагрузки на глаза.За съемку в HUAWEI nova 15 Max отвечает основная камера на 50 Мп с сенсором RYYB, который должен обеспечивать более качественные фотографии в условиях недостаточного освещения. Новинка также получила влагозащиту IP65, сертификацию SGS, поддержку Wi-Fi 7, стереодинамики громкостью до 85 дБ и фирменную кнопку X для быстрого запуска функций и приложений.Смартфон доступен в черном, лазурно-голубом и пудрово-розовом цветах. Версия с 8/256 ГБ памяти оценена в 32 999 рублей, а в период предзаказа действует скидка 8000 рублей.Также в продажу поступили умные часы HUAWEI WATCH FIT 5 Pro. Модель получила корпус из алюминиевого и титанового сплавов, защитное сапфировое стекло и 1,92-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 3000 нит.Часы поддерживают расширенные спортивные режимы, мониторинг физической активности, NFC-платежи, навигацию для бега и велосипедных тренировок, а также совместимость с любым смартфоном. Без подзарядки они способны проработать до 10 дней.Стоимость HUAWEI WATCH FIT 5 Pro составляет 28 999 рублей, но первым покупателям доступна скидка в 3000 рублей.