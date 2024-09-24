В macOS 15.1 появилась новая кнопка режима энергосбережения

Фархад
MacBook

Одна из самых полезных функций в гаджетах Apple — режим низкого энергопотребления — получила небольшой апгрейд. В бета-версии macOS 15.1 Apple максимально упростила включение этого режима на совместимых моделях Mac.

Впервые опция энергосбережения ​​на Mac появилась в macOS Monterey, но вплоть до сегодняшнего дня Apple скрывает её в «Системных настройках». С релизом macOS 15.1 в следующем месяце у владельцев ноутбуков появится переключатель режима низкого энергопотребления в меню «Аккумулятор», которое можно вызвать из трея в правом верхнем углу интерфейса.

MB

Более того, Apple даже сделала значок батареи жёлтым, когда включён режим низкого энергопотребления, как и в iOS.

Ожидается, что релиз macOS Sequoia 15.1 и iOS 18.1 с функциями Apple Intelligence состоится в середине октября.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
6
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Apple перестала подписывать iOS 17.6.1. Откатиться с iOS 18 больше нельзя
Shazam научился «танцевать» в такт музыке, которую вы ищете через iPhone
Как убрать всё ненужное с любого сайта в пару нажатий на iOS 18

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также