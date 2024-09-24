В macOS 15.1 появилась новая кнопка режима энергосбережения

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Одна из самых полезных функций в гаджетах Apple — режим низкого энергопотребления — получила небольшой апгрейд. В бета-версии macOS 15.1 Apple максимально упростила включение этого режима на совместимых моделях Mac.Впервые опция энергосбережения ​​на Mac появилась в macOS Monterey, но вплоть до сегодняшнего дня Apple скрывает её в «Системных настройках». С релизом macOS 15.1 в следующем месяце у владельцев ноутбуков появится переключатель режима низкого энергопотребления в меню «Аккумулятор», которое можно вызвать из трея в правом верхнем углу интерфейса.Более того, Apple даже сделала значок батареи жёлтым, когда включён режим низкого энергопотребления, как и в iOS.Ожидается, что релиз macOS Sequoia 15.1 и iOS 18.1 с функциями Apple Intelligence состоится в середине октября.