В macOS 15 наконец исправлена неприятнейшая особенность компьютеров Mac



Компания Apple изменила алгоритм загрузки приложений из App Store, благодаря чему пользователю больше не придется регулярно чистить память. Об этом пишет MacRumors.



Сейчас для загрузки приложения из Mac App Store macOS требует объем свободной памяти, равный двойному весу приложения. Это требуется для того, чтобы сначала скачать его целиком, а потом распаковать. Это было очень неудобно для тех, кто качал «тяжелый» софт и игры, поскольку приходилось думать, как освободить дополнительный объем памяти на короткое время. Начиная с macOS 15 этот алгоритм был изменен.







Согласно источнику, теперь для загрузки приложения компьютеру понадобится объем памяти, соответствующий весу утилиты, плюс небольшой буфер. Помимо этого, система теперь будет сразу сообщать пользователю, хватит ли ему накопителя для загрузки игры или приложения, что должно сэкономить ему время и нервы.



Напомним, что обзор первой бета-версии macOS 15 Sequoia Согласно источнику, теперь для загрузки приложения компьютеру понадобится объем памяти, соответствующий весу утилиты, плюс небольшой буфер. Помимо этого, система теперь будет сразу сообщать пользователю, хватит ли ему накопителя для загрузки игры или приложения, что должно сэкономить ему время и нервы.Напомним, что обзор первой бета-версии macOS 15 Sequoia у нас уже выходил вот здесь