В macOS 15 обновится одно из самых застарелых приложений Apple

Олег

macOS


Компания Apple собирается представить обновленное приложение «Калькулятор» вместе с релизом macOS 15. Анонс системы мы увидим в июне, а полноценный выход ожидается осенью текущего года.

«Калькулятор» в macOS не менялся много лет как визуально, так и в плане доступных вычислений. Приложение по умолчанию предлагает минималистичный набор функций, которого хватит далеко не каждому, особенно если учесть репутацию Mac как компьютера «для работы». Однако скоро всё изменится и мы впервые за последние годы увидим по-настоящему новый «Калькулятор».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Согласно источнику, утилита получит в macOS 15 сразу несколько крупных улучшений:

  • Расширенная система конвертации единиц, расположенная в главном пользовательском интерфейсе, в том числе для конвертации валют по актуальным курсам обмена
  • «Математические заметки», позволяющие приложению «Заметки» взаимодействовать с приложением «Калькулятор» в математических обозначениях (как в будущей iOS 18)
  • Лента истории на боковой панели для отображения предыдущих расчетов, доступная, вероятно, с помощью специальной кнопки в левом верхнем углу; она также позволит переключаться между тремя видами калькулятора — базовым, научным и программистским
  • Регулируемый размер окна во всех трех видах калькулятора с кнопками, которые увеличиваются и меняют форму по мере необходимости.

Помимо этого, обновленный «Калькулятор» получит свежий дизайн с закругленными кнопками. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Названа дата проведения конференции WWDC 24
iOS 18 лишится Apple ID
Как Apple стремится превратить Mac в рай для геймера. Революция в «железе», ПО и взглядах компании

Рекомендации

Рекомендации

Найден первый неприятный минус iOS 17.3
Xiaomi разочаровала: многие смартфоны получат HyperOS с обидным сюрпризом
Apple разъяснила, как пользоваться iOS 17.3 и не лишиться iPhone
Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+903
Dmitriy
Главное, чтобы на него подписку не прикрутили...
час назад в 21:15
#