В macOS 15 обновится одно из самых застарелых приложений Apple



Компания Apple собирается представить обновленное приложение «Калькулятор» вместе с релизом macOS 15. Анонс системы мы увидим в июне, а полноценный выход ожидается осенью текущего года.



«Калькулятор» в macOS не менялся много лет как визуально, так и в плане доступных вычислений. Приложение по умолчанию предлагает минималистичный набор функций, которого хватит далеко не каждому, особенно если учесть репутацию Mac как компьютера «для работы». Однако скоро всё изменится и мы впервые за последние годы увидим по-настоящему новый «Калькулятор».







Согласно источнику, утилита получит в macOS 15 сразу несколько крупных улучшений:



Расширенная система конвертации единиц, расположенная в главном пользовательском интерфейсе, в том числе для конвертации валют по актуальным курсам обмена

«Математические заметки», позволяющие приложению «Заметки» взаимодействовать с приложением «Калькулятор» в математических обозначениях (как в будущей iOS 18)

Лента истории на боковой панели для отображения предыдущих расчетов, доступная, вероятно, с помощью специальной кнопки в левом верхнем углу; она также позволит переключаться между тремя видами калькулятора — базовым, научным и программистским

Регулируемый размер окна во всех трех видах калькулятора с кнопками, которые увеличиваются и меняют форму по мере необходимости.

Помимо этого, обновленный «Калькулятор» получит свежий дизайн с закругленными кнопками. Согласно источнику, утилита получит в macOS 15 сразу несколько крупных улучшений:Помимо этого, обновленный «Калькулятор» получит свежий дизайн с закругленными кнопками.