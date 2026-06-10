В macOS 27 перенимает одну из лучших функций iPhone. Её сделали под сенсорный MacBook Ultra

Одним из небольших, но полезных нововведений macOS 27 Golden Gate стала поддержка жеста Pull to Refresh (потяни, чтобы обновить). Похоже, нас готовят к сенсорным MacBook.Теперь пользователи Mac смогут обновлять контент в приложениях простым свайпом вниз, как это уже много лет работает на iPhone и iPad. Больше не придётся искать кнопку обновления, использовать горячие клавиши или открывать дополнительные меню.Уже сейчас функция работает в нескольких фирменных приложениях Apple. В их число входят Safari, «Почта», Apple News, «Подкасты» и «Календарь». Достаточно провести двумя пальцами вниз по трекпаду внутри поддерживаемого приложения, чтобы мгновенно загрузить свежие данные. Особенно удобно это при работе с почтой, новостями и веб-страницами.Появление такого жеста выглядит логичным продолжением стратегии Apple по унификации своих платформ. В последние годы компания активно переносит привычные элементы управления между iPhone, iPad и Mac.Но самое интересное, что эта функция частично подтверждает скорый выход MacBook Ultra с сенсорным OLED-дисплеем.