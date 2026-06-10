В macOS 27 появился сенсорный ввод! Управлять Mac можно пальцами с экрана iPad

Наверняка многие владельцы iPad и Mac уже давно пользуются функцией Sidecar, но с момента появления она позволяла лишь выводить картинку на второй экран. Взаимодействие с интерфейсом оставалось очень ограниченным долгие годы, но в macOS 27 Apple решила эту проблему.Если раньше, прокрутка, масштабирование и жесты редактирования работали, а для нажатия на кнопки, ссылки или элементы интерфейса требовались мышь, трекпад или Apple Pencil, то теперь можно тыкать пальцами в экран iPad. Работает идеально — можно запускать приложения, открывать меню, нажимать кнопки и взаимодействовать с элементами системы обычными касаниями. Фактически Sidecar стал гораздо ближе к полноценному сенсорному управлению Mac без необходимости использовать дополнительные аксессуары. Поддержка Apple Pencil при этом никуда не исчезла.Для работы функции потребуется Mac на базе Apple Silicon с установленной macOS 27 Golden Gate и совместимый iPad под управлением iPadOS 27. Оба устройства должны использовать один Apple ID, быть подключены к одной сети Wi-Fi и находиться рядом друг с другом с активным Bluetooth.На фоне появления нового свайпа для обновления страниц и других интерфейсных изменений нововведение выглядит ещё одним шагом Apple в сторону будущих сенсорных компьютеров Mac.