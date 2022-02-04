В свежей бета-версии macOS Monterey 12.3 пользователи обнаружили баг в работе Finder. Об этом рассказали в 9to5Mac.
Ранее мы написали о том, что Apple выпустила первую бета-версию macOS Monterey с номером 12.3. Она стала особенной, так как наконец получила функцию, которую Apple показала еще летом 2021 года на WWDC. Речь идет о Universal Control, позволяющем непрерывно управлять Mac и iPad, которые находятся рядом. Стоило ожидать, что многие захотели попробовать «Универсальный контроль», а для этого потребовалось установить бета-версию macOS 12.3.
В целом она оказалась довольно стабильной, но один баг всё же найден. Пользователи жалуются в сети, что приложение Finder иногда начинает беспрерывно выводить на экран окошко с ошибкой «Файл не найден». Никакой особенной закономерности у проблемы нет, но некоторые обратили внимание, что ошибки появляются чаще после выхода Mac из спящего режима. Прервать пояление окошек тоже не получается. Приходится дожидаться, когда они прекратят выводиться, закрывать их по очереди и работать дальше. Это выглядит жутковато и должно очень раздражать.
Быстрого решения этой проблемы пока нет — каждый раз при появлении такой ошибки вам придется ждать и потом закрывать все окошки с ошибкой. Бета-версии macOS обычно выходят не очень часто, поэтому вероятно пройдет еще пара недель, пока баг будет исправлен. Стоит отметить, что никаких серьезных причин этот баг не имеет, и на работе Mac он никак не сказывается.
Ранее мы рассказали, что в релизной macOS Monterey 12.2 тоже обнаружен серьезный баг — на этот раз с энергопотреблением. Компьютер разряжается «в ноль» за считанные часы в режиме ожидания.
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