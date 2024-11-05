В macOS Sequioa 15.2 замечена новая функция

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Самое время для переменчивой погоды.С выходом бета-версии macOS Sequoia 15.2 в статус-баре появилась возможность добавить погодный виджет.В нем расписаны погодные условия, привязанные к текущему местоположению. Также можно ориентироваться по иконке: тучка говорит о пасмурной погоде, солнышко — о ясной, капельки прогнозируют дождь. Почасовой прогноз развернется при клике на иконку.Значок Погоды можно включить активируется вПока новая функция доступна только разработчикам, но вскоре Apple может выпустить публичную бета-версию. Полноценный релиз macOS Sequoia 15.2 для всех планируется к началу декабря.