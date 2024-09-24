В macOS Sequoia 15.1 теперь можно перетаскивать любые файлы прямо на iPhone

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Пользователи пятой бета-версии macOS Sequoia 15.1 и iOS 18.1 обнаружили, что Apple наконец-то добавила функцию перетаскивания в iPhone Mirroring. Теперь юзеры смогут переносить файлы с iPhone на Mac и наоборот.Функция iPhone Mirroring упрощает перемещение файлов с одного устройства на другое, поскольку она работает даже тогда, когда смартфон заблокирован и заряжается в другой комнате. Чтобы использовать это нововведение, нужно обновится до пятой бета-версии macOS 15.1 и iOS 18.1, а затем включить iPhone Mirroring. В противном случае придётся ждать середины октября.Система позволяет перетаскивать любые файлы, но фотографии можно переносить в приложение «Фото», а всё остальное — в «Файлы» на iOS.