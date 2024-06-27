В macOS Sequoia пришла долгожданная настройка AirPods

Олег

AirPods


Компания Apple наконец добавила в macOS возможность управлять аудионастройками своих наушников AirPods и Beats. Об этом пишет 9to5Mac.

До сих пор владельцы «яблочных» наушников могли управлять лишь их базовыми настройками, вроде переключения микрофона и шумоподавления. Однако на iPhone и iPad еще со времен iOS/iPadOS 14 существует дополнительная возможность настраивать звуковые частоты по своему вкусу и слуху. Теперь она приходит и на Mac.

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Согласно источнику, начиная с macOS 15 Sequoia пользователи могут настраивать параметры аудио в наушниках следующих моделей:

  • AirPods Pro (1-го и 2-го поколения)
  • AirPods (2-го и 3-го поколения)
  • AirPods Max
  • Apple EarPods (со штекером 3,5 / Lightning)
  • Powerbeats
  • Powerbeats Pro
  • Beats Solo Pro
  • Beats Fit Pro
  • Beats Studio Про
  • Beats Solo 4
  • Beats Solo Buds.

Apple заявляет, что настройка усиливает тихие звуки и делает аудио «более четким и ясным», что будет особенно полезно для просмотра YouTube-видеороликов и прослушивания подкастов на Mac. 

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Источник:
9to5Mac
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