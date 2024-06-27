В macOS Sequoia пришла долгожданная настройка AirPods



Компания Apple наконец добавила в macOS возможность управлять аудионастройками своих наушников AirPods и Beats. Об этом пишет 9to5Mac.



До сих пор владельцы «яблочных» наушников могли управлять лишь их базовыми настройками, вроде переключения микрофона и шумоподавления. Однако на iPhone и iPad еще со времен iOS/iPadOS 14 существует дополнительная возможность настраивать звуковые частоты по своему вкусу и слуху. Теперь она приходит и на Mac.







Согласно источнику, начиная с macOS 15 Sequoia пользователи могут настраивать параметры аудио в наушниках следующих моделей:



AirPods Pro (1-го и 2-го поколения)

AirPods (2-го и 3-го поколения)

AirPods Max

Apple EarPods (со штекером 3,5 / Lightning)

Powerbeats

Powerbeats Pro

Beats Solo Pro

Beats Fit Pro

Beats Studio Про

Beats Solo 4

Beats Solo Buds.

Apple заявляет, что настройка усиливает тихие звуки и делает аудио «более четким и ясным», что будет особенно полезно для просмотра YouTube-видеороликов и прослушивания подкастов на Mac.

Согласно источнику, начиная с macOS 15 Sequoia пользователи могут настраивать параметры аудио в наушниках следующих моделей:Apple заявляет, что настройка усиливает тихие звуки и делает аудио «более четким и ясным», что будет особенно полезно для просмотра YouTube-видеороликов и прослушивания подкастов на Mac.