В macOS Sequoia пришла долгожданная настройка AirPods

Компания Apple наконец добавила в macOS возможность управлять аудионастройками своих наушников AirPods и Beats. Об этом пишет 9to5Mac.
До сих пор владельцы «яблочных» наушников могли управлять лишь их базовыми настройками, вроде переключения микрофона и шумоподавления. Однако на iPhone и iPad еще со времен iOS/iPadOS 14 существует дополнительная возможность настраивать звуковые частоты по своему вкусу и слуху. Теперь она приходит и на Mac.
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Согласно источнику, начиная с macOS 15 Sequoia пользователи могут настраивать параметры аудио в наушниках следующих моделей:
- AirPods Pro (1-го и 2-го поколения)
- AirPods (2-го и 3-го поколения)
- AirPods Max
- Apple EarPods (со штекером 3,5 / Lightning)
- Powerbeats
- Powerbeats Pro
- Beats Solo Pro
- Beats Fit Pro
- Beats Studio Про
- Beats Solo 4
- Beats Solo Buds.
Apple заявляет, что настройка усиливает тихие звуки и делает аудио «более четким и ясным», что будет особенно полезно для просмотра YouTube-видеороликов и прослушивания подкастов на Mac.