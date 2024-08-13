В macOS Sequoia появилось ещё больше новых обоев

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В новых бета-версиях macOS Sequoia 15 и 15.1, которые Apple выпустила для разработчиков вчера ночью, появились новые обои с лесом.Если в предыдущей сборке macOS Sequoia 15.1 были только анимированные обои с деревьями секвойи, то в новых бетах появилось целых три версии‌ обоев для разного времени суток: Sequoia Sunrise, Sequoia Morning и Sequoia Night. Фотографии, скорее всего, были сделаны в национальном парке Секвойя, расположенном в южных горах Сьерра-Невада в Калифорнии.Каждые обои анимированы и будут слегка меняться на экране блокировки Mac. Плюс пользователи смогут установить их в качестве заставки.Увы, извлечь их пока невозможно, но вы можете установить бета-версию ‌macOS Sequoia‌ или дождаться релиза этой осенью.