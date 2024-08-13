В macOS Sequoia появилось ещё больше новых обоев

Фархад
macos

В новых бета-версиях macOS Sequoia 15 и 15.1, которые Apple выпустила для разработчиков вчера ночью, появились новые обои с лесом.

Если в предыдущей сборке macOS Sequoia 15.1 были только анимированные обои с деревьями секвойи, то в новых бетах появилось целых три версии‌ обоев для разного времени суток: Sequoia Sunrise, Sequoia Morning и Sequoia Night. Фотографии, скорее всего, были сделаны в национальном парке Секвойя, расположенном в южных горах Сьерра-Невада в Калифорнии.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Каждые обои анимированы и будут слегка меняться на экране блокировки Mac. Плюс пользователи смогут установить их в качестве заставки.

Увы, извлечь их пока невозможно, но вы можете установить бета-версию ‌macOS Sequoia‌ или дождаться релиза этой осенью.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Вышли новые бета-версии iOS 18 и iOS 18.1 для разработчиков
Apple готовит сразу три новые модели Vision Pro: очень дешёвую, очень удобную и очень мощную
Disney схалтурила с трейлером «Истории игрушек 5», но её быстро раскусили владельцы Apple Watch

Рекомендации

Рекомендации

В России появится новая платёжная система? Название уже есть — Papayya
Для старых и новых часов Galaxy Watch выходит масштабное обновление One UI
Мошенники научились быстро и эффективно обчищать пользователей OZON и Wildberries
Telegram лишится своего главного недостатка, но пока только на Android

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии