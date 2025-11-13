В macOS Tahoe 26.2 появились кольцевые лампы для подсветки во время видеозвонков







Во второй бета-версии macOS 26.2 компания Apple представила ​​новую функцию Edge Light, разработанную для видеозвонков по FaceTime и другим платформам видеосвязи.

Нововведение добавляет световую рамку по краям дисплея Mac, обеспечивая улучшенную подсветку. Apple заявляет, что это поможет пользователям выглядеть лучше во время видеозвонков.Edge Light имитирует кольцевую подсветку, устраняя необходимость в отдельном устройстве. Она может освещать экран в темном помещении и настраивать яркость подсветки в соответствии с яркостью окружающего освещения.Система Apple Neural Engine на Mac способна распознавать ваше лицо, относительный размер и местоположение в видеокадре для правильного позиционирования подсветки. Она плавно затухает, позволяя вам получать доступ к контенту на экране при необходимости, определяя положение курсора мыши. Вы можете настроить цвет подсветки с помощью ползунка, который переключается между теплыми и холодными вариантами.Функция Edge Light доступна в настройках приложений для видеоконференций наряду с другими опциями, такими как фон, портретный режим, студийный свет и изоляция голоса. Эта функция доступна на компьютерах Mac с чипами Apple Silicon и работает как со встроенными веб-камерами, так и с подключенными внешними камерами.На компьютерах Mac, выпущенных с 2024 года и новее, Edge Light может автоматически включаться при снижении уровня освещенности в помещении.Разработчики могут опробовать Edge Light уже сегодня, а релиз macOS Tahoe 26.2 запланирован на декабрь.