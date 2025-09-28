В macOS Tahoe наконец-то появился «Дневник». Он поможет вам собраться с мыслями

Фархад

Tahoe

Apple представила новое приложение «Дневник» для iOS ещё 2 года назад, но большой популярностью оно не пользовалось из-за ограниченной поддержки только на iPhone. Теперь компания решила подарить ему вторую жизнь благодаря релизу в iPadOS 26 и macOS Tahoe.

Изначально многие пользователи iPhone критиковали «Дневник» за излишнюю простоту и недостаток функций. У нас выходил обзор этой утилиты, в котором наш редактор Олег Воронин разобрал её во всех деталях. В iOS 18 Apple расширила функциональность, но приложение по-прежнему существовало только на iPhone — в этом и была его основная проблема.

Теперь компания расширила возможности «Дневника», сделав его частью всей экосистемы. Версия для Mac полностью синхронизируется с iPhone и iPad, сохраняя записи, напоминания, фотографии и медиафайлы. Теперь пользователи могут писать длинные заметки, структурировать мысли и вести записи на любом устройстве. При этом «Дневник» остаётся полностью защищённым: поддерживаются шифрование, блокировка по Face ID или Touch ID и приватный режим работы.

Хотя контекстные функции, такие как предложения фото и данных тренировок, остаются эксклюзивом версии для iPhone, именно macOS-версия сделала «Дневник» по-настоящему удобным и универсальным инструментом.

И, если изначально мы считали «Дневник» упрощённым вариантом «Заметок», то macOS Tahoe вывела приложение на новый уровень, превратив его в мощный кроссплатформенный сервис для личных записей.
Источник:
9to5
Комментарии

@jeronimos_tech
+14
@jeronimos_tech
Да и в баню эти рекомендации, хорошо что они отключаются. Дневник идеален для использования в роли таймлинии с делами и планами. Жду еще человеческие виджеты на хоумскрин и будет тумба юмба
Вчера в 19:51
#
tellurian
+2629
tellurian @jeronimos_tech
Чем заметки хуже? Или вместе с напоминаниями?
Лишнее приложение как по мне.
13 минут назад
#
kardigan
+4172
kardigan
Собраться с мыслями может только твой разум.
Всё таки не плохо, что инет ограничивают-дети стали больше гулять не глядя в телефон, мы на работе стали больше общаться. Это же в принципе плюс.
Я даже к брату сходил впервые за десять лет, хотя живём в пятнадцати минут хотьбы.. ( а раньше только вотс апп и случайные встречи-работа-дом
Сегодня в 06:40
#