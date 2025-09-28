В macOS Tahoe наконец-то появился «Дневник». Он поможет вам собраться с мыслями

Apple представила новое приложение «Дневник» для iOS ещё 2 года назад, но большой популярностью оно не пользовалось из-за ограниченной поддержки только на iPhone. Теперь компания решила подарить ему вторую жизнь благодаря релизу в iPadOS 26 и macOS Tahoe.
Теперь компания расширила возможности «Дневника», сделав его частью всей экосистемы. Версия для Mac полностью синхронизируется с iPhone и iPad, сохраняя записи, напоминания, фотографии и медиафайлы. Теперь пользователи могут писать длинные заметки, структурировать мысли и вести записи на любом устройстве. При этом «Дневник» остаётся полностью защищённым: поддерживаются шифрование, блокировка по Face ID или Touch ID и приватный режим работы.
Хотя контекстные функции, такие как предложения фото и данных тренировок, остаются эксклюзивом версии для iPhone, именно macOS-версия сделала «Дневник» по-настоящему удобным и универсальным инструментом.
И, если изначально мы считали «Дневник» упрощённым вариантом «Заметок», то macOS Tahoe вывела приложение на новый уровень, превратив его в мощный кроссплатформенный сервис для личных записей.