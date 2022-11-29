СБПэй Россия iPhone

В магазинах теперь можно платить айфоном по NFC. Apple Pay не требуется

Олег

СБПэй


В России распространяется сеть точек бесконтактной оплаты посредством NFC. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно источнику, за прошедшие девять месяцев в России установлено более 1100 точек бесконтактной оплаты через «СБПэй». Вопреки опасениям, система отлично работает через NFC даже если покупатель использует iPhone. Сеть терминалов обслуживает NewPay.

Как это работает? При совершении покупки кассир вводит сумму и выбирает прием оплаты через NewPay (СБП). Эта информация передается на чип в NFC-табличке, размещенной возле кассы. Покупатель подносит смартфон, работающий на iOS либо Android, к этой табличке, и устройство автоматически открывает страничку с брендированным экраном оплаты. На ней можно выбрать банк списания (если их привязано несколько) и подтвердить платеж.

NFC-таблички бывают двух видов. Описанным выше методом работает самая простая; если же на кассе размещена метка типа NFC-Tag, то оплата через «СБПэй» происходит сразу и автоматически, даже без открытия приложения.

У такой оплаты есть обязательное условие — банк, которым пользуется покупатель, должен включиться в систему СБП и поддерживать оплату по QR-кодам в своем мобильном приложении.

На данный момент оплату через NFC-таблички поддерживают «Русский Стандарт», «Райффайзен», МКБ и другие банки. При этом многие крупные банки вроде «Сбера» и «Альфы» не торопятся подключаться к такой системе оплаты, поскольку для них выгоднее принимать транзакции через пластиковые карты (СБП использует для этого счет, а не карту). Однако количество NFC-платежей через «СБПэй» кратно растет каждый месяц, так что рано или поздно этот метод станет массовым. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

0
santik
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Сегодня в 12:12
#
YABLOKOFON
+72
YABLOKOFON
Очередной костыль с qt и без кэшбека
Сегодня в 12:15
#
kardigan
+2904
kardigan
Проще воспользоваться картой.
Сегодня в 12:24
#
Tigrolik
+510
Tigrolik
Короче тот же дроч как с qr-кодами 💩
Сегодня в 12:37
#
+1
Aleks Vlasov
Серьезно? Очередное "ноухау"
2 часа назад в 13:22
#
Den Prite
+119
Den Prite
Банкам и выше стоящим видимо выгодно нас приучить к QR кода , все операции отслеживают и кешбек не надо платить ))) лично для меня нет сложности оплатить картой !
2 часа назад в 13:24
#
+66
Артемий Den Prite
У меня сбер, плачу qr кодом только где есть sberpay. Там, где другой, говорю что оплатить не могу так как кредитка не поддерживает (это у сберовской кредитки такой минус, хотя жить в кредит — плохо). Буду так и продолжать)
2 часа назад в 13:38
#
карим
+37
карим
Ношу карту под чехлом айфона. ( своего рода Apple Pay)
2 часа назад в 13:29
#
карим
+37
карим
Нашу
2 часа назад в 13:30
#
Влад Соло
+572
Влад Соло
Кэшбэк — ну да, ну да, пошел я на...
час назад в 13:58
#
+818
Grealex
К валету в айфоне карты не привязываются. Какой на хрен nfc?
час назад в 14:01
#
+4
Сергей
Все хорошо, но после 100т будет комиссия…
час назад в 14:22
#