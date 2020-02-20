В магазине Electronic Arts началась распродажа игр для ПК. Издатель обещает скидки до 85 процентов. Рассказываем, что интересного можно урвать.
STAR WARS Jedi: Fallen Order — 2 624,25 р. (скидка 25%)
FIFA 20 — 1 749,50 р. (скидка 50%)
Apex Legends «Двойной набор» — 1 932,76 р. (было 2 899 р.)
Battlefield V — от 999 р. в зависимости от издания (скидки до 60%)
Need For Speed Heat — 1 749,50 р. (скидка 50%)
Ознакомиться со всеми предложениями можно здесь. Также напоминаем, что сейчас проходит распродажа хитов в PS Store, а в магазине GOG акция от Bethesda, которая продлиться еще в течение трех дней.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия