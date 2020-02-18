В магазине GOG стартовала распродажа игр от издателя Bethesda. Игры от разработчика Fallout отдают со скидками до 70 процентов. Акция продлится в течение 6 дней. Рассказываем, что можно урвать со скидкой.
Dishonored: Complete Collection — 810 рублей (было 2 699 р.)
Wolfenstein: The Two Pack — 259 рублей (было 859 р.)
Fallout 3: Game of the Year Edition — 129 рублей (было 429 р.)
Fallout: New Vegas Ultimate Edition — 129 рублей (было 429 р.)
Doom 3: BFG Edition — 129 рублей (было 429 р.)
Все остальные игры издателя со скидками можно посмотреть здесь. У Bethesda 20 марта выходит Doom Eternal для ПК и консолей. Версия для Nintendo Switch выйдет позднее. Об утечке страниц из арт-бука игры и новом трейлере я рассказывал в блогах.
Dishonored: Complete Collection — 810 рублей (было 2 699 р.)
Wolfenstein: The Two Pack — 259 рублей (было 859 р.)
Fallout 3: Game of the Year Edition — 129 рублей (было 429 р.)
Fallout: New Vegas Ultimate Edition — 129 рублей (было 429 р.)
Doom 3: BFG Edition — 129 рублей (было 429 р.)
Все остальные игры издателя со скидками можно посмотреть здесь. У Bethesda 20 марта выходит Doom Eternal для ПК и консолей. Версия для Nintendo Switch выйдет позднее. Об утечке страниц из арт-бука игры и новом трейлере я рассказывал в блогах.
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