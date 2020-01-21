Прямо сейчас в магазине Uplay началась распродажа в честь Лунного нового года. Акция продлится до 31 января. Издатель обещает скидки до 75%, а также быстрые ежедневные экспресс-распродажи.
Сегодня в рамках экспресс-распродажи можно приобрести игру Tom Clancy’s The Division 2 с очень выгодным ценником. Базовая версия обойдется всего в 299 рублей (вместо 1 999р.), Gold со всеми дополнениями можно урвать за 569 рублей (регулярная цена 3 799 рублей), а Ultimate с дополнительными бонусами — всего 698 рублей (обычная цена 4 599 рублей). Экспресс-распродажа продлится до 23 января.
Также по акции можно приобрести Assassin’s Creed Odyssey за 799 рублей (вместо 1 999), Tom Clancy's Rainbow Six Siege за 399 рублей и многое другое.
Сегодня в рамках экспресс-распродажи можно приобрести игру Tom Clancy’s The Division 2 с очень выгодным ценником. Базовая версия обойдется всего в 299 рублей (вместо 1 999р.), Gold со всеми дополнениями можно урвать за 569 рублей (регулярная цена 3 799 рублей), а Ultimate с дополнительными бонусами — всего 698 рублей (обычная цена 4 599 рублей). Экспресс-распродажа продлится до 23 января.
Также по акции можно приобрести Assassin’s Creed Odyssey за 799 рублей (вместо 1 999), Tom Clancy's Rainbow Six Siege за 399 рублей и многое другое.
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