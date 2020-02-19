Компания Sony в своем цифровом магазине PS Store запустила очередную распродажу. В рамках акции на большое количество игр скидки достигают 89%. Эксклюзив Days Gone отдают за 1799 рублей, а «Ведьмак 3: Дикая охота» со всеми дополнениями можно урвать за 899 рублей. Рассказываем, чем можно затариться.
Sniper Elite 3 - Главная Версия — 359 рублей (вместо 3498 рублей)
Tomb Raider: Definitive Edition — 359 рублей (вместо 1799 рублей)
Detroit: Стать человеком - Издание Digital Deluxe — 929 рублей (вместо 2599 рублей)
Metro Exodus — 1499 рублей либо 1294 рубля с PS Plus (вместо 4099 рублей)
Red Dead Redemption 2 — 1799 рублей (вместо 3999 рублей)
Need for Speed Heat - издание Deluxe — 2299 рублей (вместо 4999 рублей)
Со всеми остальными скидками можно ознакомиться здесь. Распродажа продлится до 5 марта, поэтому лучше поторопиться с подарком для себя к 23 февраля.
Sniper Elite 3 - Главная Версия — 359 рублей (вместо 3498 рублей)
Tomb Raider: Definitive Edition — 359 рублей (вместо 1799 рублей)
Detroit: Стать человеком - Издание Digital Deluxe — 929 рублей (вместо 2599 рублей)
Metro Exodus — 1499 рублей либо 1294 рубля с PS Plus (вместо 4099 рублей)
Red Dead Redemption 2 — 1799 рублей (вместо 3999 рублей)
Need for Speed Heat - издание Deluxe — 2299 рублей (вместо 4999 рублей)
Со всеми остальными скидками можно ознакомиться здесь. Распродажа продлится до 5 марта, поэтому лучше поторопиться с подарком для себя к 23 февраля.
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