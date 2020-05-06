Sony не устаёт радовать владельцев текущего поколения консоли многочисленными скидками. В магазине PS Store началась новая распродажа Hidden Gems, а еще в рамках «Предложение недели» компания предлагает DOOM Eternal за 2 999 рублей. Собрали для вас самые интересные игры со скидками.
DOOM Eternal — 2 999 р.
Control — 1 749 р.
Frostpunk: Console Edition — 1205 р.
Mutant Year Zero: Road to Eden — 1 274 р.
Subnautica — 1 043 р.
Промо-страницу с акцией запустят в ближайшие дни, а с полным списком игр вы можете ознакомиться в блоге PlayStation.
DOOM Eternal — 2 999 р.
Control — 1 749 р.
Frostpunk: Console Edition — 1205 р.
Mutant Year Zero: Road to Eden — 1 274 р.
Subnautica — 1 043 р.
Промо-страницу с акцией запустят в ближайшие дни, а с полным списком игр вы можете ознакомиться в блоге PlayStation.
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