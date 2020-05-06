Распродажа
Sony не устаёт радовать владельцев текущего поколения консоли многочисленными скидками. В магазине PS Store началась новая распродажа Hidden Gems, а еще в рамках «Предложение недели» компания предлагает DOOM Eternal за 2 999 рублей. Собрали для вас самые интересные игры со скидками.

DOOM Eternal — 2 999 р.



Control — 1 749 р. 



Frostpunk: Console Edition — 1205 р.



Mutant Year Zero: Road to Eden — 1 274 р.



Subnautica — 1 043 р.



Промо-страницу с акцией запустят в ближайшие дни, а с полным списком игр вы можете ознакомиться в блоге PlayStation.


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